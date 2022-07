Salernitana, Bonazzoli: «Felice di essere tornato, l’ho voluto fortemente» (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’attaccante della Salernitana Bonazzoli ha espresso la sua gioia per il ritorno in granata Federico Bonazzoli è tornato alla Salernitana e ai canali ufficiali del club campano ha espresso tutta la sua gioia per il ritorno in granata. GIOIA – «Ringrazio innanzitutto il presidente e i tifosi per l’accoglienza, ho sempre voluto fortemente tornare alla Salernitana. Voglio che sia ben chiaro che è sempre stata la mia prima scelta e sono contento e orgoglioso di iniziare la seconda stagione con questa maglia. Dal primo momento mi sono sentito a casa, amato e ben voluto. Tornare era il minimo che potessi fare. Non vedo l’ora di poter riabbracciare i tifosi ed esultare di nuovo con loro. La Salernitana è sempre stata ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’attaccante dellaha espresso la sua gioia per il ritorno in granata Federicoallae ai canali ufficiali del club campano ha espresso tutta la sua gioia per il ritorno in granata. GIOIA – «Ringrazio innanzitutto il presidente e i tifosi per l’accoglienza, ho sempretornare alla. Voglio che sia ben chiaro che è sempre stata la mia prima scelta e sono contento e orgoglioso di iniziare la seconda stagione con questa maglia. Dal primo momento mi sono sentito a casa, amato e ben. Tornare era il minimo che potessi fare. Non vedo l’ora di poter riabbracciare i tifosi ed esultare di nuovo con loro. Laè sempre stata ...

