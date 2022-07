Riccardo Muti | Uomo Libero

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il “Maestro” spara a zero su scuola, perdita dei valori, attuale parlamento, in dialogo con Ruggero Cappuccio, nella serata inaugurale del Festival Segreti d’Autore. Il governatore Vincenzo De Luca gli consegna il premio alla carriera, un’opera di Mimmo Paladino Di Olga Chieffi “Lessico famigliare” trae Ruggero Cappuccio, lunedì sera, nello spazio antistante il palazzo Coppola, finemente restaurato e divenuto luogo espositivo, per la serata inaugurale dell’XI edizione del Festiva Segreti d’Autore, diretto da Nadia Baldi. “La musica dell’Universo” il tema della serata, una traccia che ci ha condotto alle soglie dell’inudibile, un qualcosa in cui crede il Maestro come il cinguettio dei buchi neri, l’acuto di una supernova, il boato del Big Bang, la colonna sonora dell’universo, un discorso che avrebbe potuto facilmente sfociare nella ...