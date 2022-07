Registro delle Opposizioni: come iscriversi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da oggi la possibilità di iscriversi al Registro delle Opposizioni è estesa anche alle utenze mobili: la guida per registrarsi In vigore dal 2010 per i telefoni fissi, da oggi la possibilità di iscriversi al Registro delle Opposizioni, che pone un argine alle telefonate moleste degli operatori di telemarketing, è estesa anche ai numeri di cellulare. come fare? Sono quattro le modalità, tutte completamente gratuite, di aderire al Registro delle Opposizioni: scaricando e compilando il modulo raggiungibile sul sito RegistrodelleOpposizioni.it, telefonando al Numero Verde 800.265.265 dall’utenza che si intende bloccare alla ricezione ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da oggi la possibilità dialè estesa anche alle utenze mobili: la guida per registrarsi In vigore dal 2010 per i telefoni fissi, da oggi la possibilità dial, che pone un argine alle telefonate moleste degli operatori di telemarketing, è estesa anche ai numeri di cellulare.fare? Sono quattro le modalità, tutte completamente gratuite, di aderire al: scaricando e compilando il modulo raggiungibile sul sito.it, telefonando al Numero Verde 800.265.265 dall’utenza che si intende bloccare alla ricezione ...

