Programma F1, orari e tv GP Ungheria 2022: palinsesto Sky e TV8 29-31 luglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continua senza sosta il Mondiale F1 2022 con un nuovo interessante appuntamento che precederà una brevissima pausa estiva. Con ancora negli occhi il GP di Francia ci si sposta in Ungheria, corsa che come sempre si svolgerà in quel di Budapest. Il ‘Circus’ torna nel noto impianto dell’Hungaroring, uno dei tracciati più selettivi dell’intero campionato in cui notoriamente è difficile superare. Il secondo settore è notoriamente il più complesso della pista magiara che si articola in 4.381 km, intervallati in 12 curve. Lo scorso anno vinse a sorpresa il francese Esteban Ocon, portacolori di Alpine che fu in grado di approfittare di una competizione ricca di colpi di scena. Il transalpino tagliò per primo il traguardo precedendo il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). Il Gran Premio d’Ungheria sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continua senza sosta il Mondiale F1con un nuovo interessante appuntamento che precederà una brevissima pausa estiva. Con ancora negli occhi il GP di Francia ci si sposta in, corsa che come sempre si svolgerà in quel di Budapest. Il ‘Circus’ torna nel noto impianto dell’Hungaroring, uno dei tracciati più selettivi dell’intero campionato in cui notoriamente è difficile superare. Il secondo settore è notoriamente il più complesso della pista magiara che si articola in 4.381 km, intervallati in 12 curve. Lo scorso anno vinse a sorpresa il francese Esteban Ocon, portacolori di Alpine che fu in grado di approfittare di una competizione ricca di colpi di scena. Il transalpino tagliò per primo il traguardo precedendo il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). Il Gran Premio d’sarà ...

