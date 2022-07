Patty Smith al Pio Monte della Misericordia davanti al capolavoro di Caravaggio: Grata e ammirata (Di mercoledì 27 luglio 2022) Patty Smith, a Napoli per il suo tour italiano (partito ieri dal Teatro Grande di Pompei), dopo la visita alla Cappella Sansevero, si è recata al Pio Monte della Misericordia per ammirare il capolavoro del Caravaggio “Le Sette Opere della Misericordia”. Con l’occasione ha incontrato la Soprintendente dell’Istituzione Fabrizia Paternó. “Esprimo la mia gratitudine e ammirazione per il vostro ottimo lavoro e per condividere le meraviglie della Cappella. Che la bellezza e la Misericordia possano essere sempre assicurate!”: con questa dedica sul libro degli ospiti l’artista Usa ha salutato e ringraziato il Pio Monte. “Oltre la Cappella – si legge in una nota -, Patty ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022), a Napoli per il suo tour italiano (partito ieri dal Teatro Grande di Pompei), dopo la visita alla Cappella Sansevero, si è recata al Pioper ammirare ildel“Le Sette Opere”. Con l’occasione ha incontrato la Soprintendente dell’Istituzione Fabrizia Paternó. “Esprimo la mia gratitudine e ammirazione per il vostro ottimo lavoro e per condividere le meraviglieCappella. Che la bellezza e lapossano essere sempre assicurate!”: con questa dedica sul libro degli ospiti l’artista Usa ha salutato e ringraziato il Pio. “Oltre la Cappella – si legge in una nota -,...

