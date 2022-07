Parisi-Atalanta, si spinge per l’esterno dell’Empoli. La situazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo il mancato arrivo di Tavares all’Atalanta, i nerazzurri stanno puntando ora come ora su Parisi dell’Empoli Con Tavares praticamente saltato, l’Atalanta è ancora alla ricerca di uno giocatore sulla sinistra tanto utile quanto coerente dal punto di vista tattico (considerando anche la questione liste). Attualmente risulta che i nerazzurri stiano fortemente sondando ancora l’esterno dell’Empoli Parisi, e analizzando le tempistiche non è da escludere una vera e propria accelerata della Dea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo il mancato arrivo di Tavares all’, i nerazzurri stanno puntando ora come ora suCon Tavares praticamente saltato, l’è ancora alla ricerca di uno giocatore sulla sinistra tanto utile quanto coerente dal punto di vista tattico (considerando anche la questione liste). Attualmente risulta che i nerazzurri stiano fortemente sondando ancora, e analizzando le tempistiche non è da escludere una vera e propria accelerata della Dea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

