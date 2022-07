Otto per mille, sempre meno italiani scelgono la Chiesa cattolica: in un anno -260mila. E aumentano le firme a favore dello Stato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le firme dell’Otto per mille per la Chiesa cattolica sono sempre più in calo a favore di quelle per lo Stato, che aumentano: in un solo anno il Vaticano ha perso 260mila sostenitori, mentre il governo ne ha guadagnati 220mila. A fornire questi numeri, con particolare entusiasmo, è l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, citando come fonte il dipartimento delle Finanze che sul sito del Mef pubblica la ripartizione del gettito a partire dal 2008. Intanto, va detto che la divisione delle scelte espresse dai contribuenti viene gestita distribuendo gli importi quattro anni dopo rispetto all’anno di imposta. Un esempio pratico: le scelte sui redditi del 2020 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ledell’perper lasonopiù in calo adi quelle per lo, che: in un soloil Vaticano ha persosostenitori, mentre il governo ne ha guadagnati 220mila. A fornire questi numeri, con particolare entusiasmo, è l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, citando come fonte il dipartimento delle Finanze che sul sito del Mef pubblica la ripartizione del gettito a partire dal 2008. Intanto, va detto che la divisione delle scelte espresse dai contribuenti viene gestita distribuendo gli importi quattro anni dopo rispetto all’di imposta. Un esempio pratico: le scelte sui redditi del 2020 ...

_Nico_Piro_ : Rispondente nel merito: l'Europa ha scelto di essere cobelligerante senza avere un contingency plan (ha avuto otto… - ilfoglio_it : La campagna elettorale per ora è piena di candidati premier, di destra e di sinistra, che spuntano come funghi alle… - fattoquotidiano : Il corpo di David Rossi presentava ferite “incompatibili con la caduta” mai spiegate dalla tesi del suicidio sosten… - Platinunm : @angelodellosso @RaffyM48 @lucianocapone Sono naufraghi che si aggrappano al primo appiglio che trovano nei marosi!… - quellochenonsi2 : @Pietro_Otto Lo sapete, vero, che se togliamo noi la parola, è per sempre? -