Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Fontana incontra Malagò: "Tutto procede come da programma" (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Un incontro utile e proficuo che ci ha consentito di fare il punto della situazione. Tutto procede come da programma e siamo quindi ottimisti di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissato". Dopo un incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto il punto della situazione legata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026: "La 'brandizzazione' di Palazzo Lombardia è un modo per comunicare ai cittadini quanto stiamo cercando di realizzare, affinché sempre più persone si incuriosiscano: le Olimpiadi del 2026 saranno un evento che lascerà il segno".

