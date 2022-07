Non porti la torta di compleanno? 50 sterline Le assurde multe dell’Aston Villa diventano virali | ma il tecnico Gerrard non c’entra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha fatto il giro dei social la lista di regole imposte dall’Astonai propri giocatori. Inizialmente si credeva che questo assurdo elenco difosse stato stilato dall’attuale allenatore Steven, in realtà è opera dell’exdella squadra di Birmingham: Dean Smith. La notizia ha tratto in inganno il Sun e molte testate italiane, ma poi è arrivato il chiarimento di Tommy Jordan. Il responsabile comunicazioneha spiegato che le norme siano precedenti all’arrivo dell’ex Liverpool, nel novembre 2021. Attualmente non è dato sapere seabbia mantenuto in vigore alcune di queste norme o ne abbiamo introdotte di nuove. Just a year out of date….if you bothered to ask we could have advised that was from before Steven even took over ...