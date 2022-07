Meteo mercoledì: si attenua il grande caldo, tornano i temporali anche forti. Ecco dove (Di mercoledì 27 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Rovesci e temporali sono attesi sul Nord Italia durante il corso della settimana attraverso alcuni passaggi di perturbazioni. C’è da dire che le precipitazioni in arrivo porteranno un po’ di sollievo ma non avranno effetti significativi sulla forte siccità che attanaglia la Penisola. Il primo passaggio è previsto tra lunedì sera e martedì. Si tratta di fenomeni irregolari che, a causa degli intensi contrasti termici, potranno risultare di forte intensità anche con grandine e colpi di vento; i fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi, alte pianure e Nord Est. Qualche rovescio non escluso anche sul nord Appennino. Le temperature subiranno una diminuzione ma saranno ancora superiori alle medie tipiche del periodo. Saranno poche le variazioni degne di nota ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Rovesci esono attesi sul Nord Italia durante il corso della settimana attraverso alcuni passaggi di perturbazioni. C’è da dire che le precipitazioni in arrivo porteranno un po’ di sollievo ma non avranno effetti significativi sulla forte siccità che attanaglia la Penisola. Il primo passaggio è previsto tra lunedì sera e martedì. Si tratta di fenomeni irregolari che, a causa degli intensi contrasti termici, potranno risultare di forte intensitàcon grandine e colpi di vento; i fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi, alte pianure e Nord Est. Qualche rovescio non esclusosul nord Appennino. Le temperature subiranno una diminuzione ma saranno ancora superiori alle medie tipiche del periodo. Saranno poche le variazioni degne di nota ...

