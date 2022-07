Manchester United | ufficiale | acquistato Lisandro Martinez dall’Ajax per 57 milioni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Adesso è. Ilhail difensore dell’Ajax,, per la cifra di 57di euro, così come ha annunciato il club dei lancieri. Il centrale argentino ha già totalizzato 7 presenze con la sua nazionale e ha 24 anni. Ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno ed è reduce dall’avventura in olanda con 120 presenze e 6 gol all’attivo. I possibili bonus potrebbero portare la cifra complessiva dell’operazione fino a 67, è un record per un trasferimento in uscita dall’Olanda. SportFace.