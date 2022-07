Juventus- Vlahovic, Gazzetta: “Faccio tanti gol e vinciamo lo scudetto” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Juventus- Vlahovic, Gazzetta- Come riporta ad oggi l’intervista alla Gazzetta di Vlahovic la Juventus vuole e punterà su i suoi gol importanti. LE SUE PAROLE- Vlahovic, come vanno le sfide post allenamento con Allegri? «Bene, con il mister giochiamo sempre, c’è una bella atmosfera. Lo facevamo anche l’anno scorso. Io lo sfido volentieri perché tanto vinco sempre io». Allegri ha detto che da lei s’aspetta almeno 30 gol, ma non il titolo di capocannoniere. «Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, però c’è sempre una prima volta, no? Gli obiettivi di squadra vengono prima di quelli personali, è più importante che la Juve vinca, ma se Faccio 30 gol e diventiamo campioni ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 27 luglio 2022)- Come riporta ad oggi l’intervista alladilavuole e punterà su i suoi gol impor. LE SUE PAROLE-, come vanno le sfide post allenamento con Allegri? «Bene, con il mister giochiamo sempre, c’è una bella atmosfera. Lo facevamo anche l’anno scorso. Io lo sfido volentieri perché tanto vinco sempre io». Allegri ha detto che da lei s’aspetta almeno 30 gol, ma non il titolo di capocannoniere. «Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo, però c’è sempre una prima volta, no? Gli obiettivi di squadra vengono prima di quelli personali, è più importante che la Juve vinca, ma se30 gol e diventiamo campioni ...

GoalItalia : Le intenzioni 'bellicose' di Vlahovic in vista della nuova stagione fanno ben sperare i tifosi della Juventus ?? ??… - EnricoTurcato : Nel 2022 la Juventus ? Vlahovic Zakaria Gatti Di Maria Pogba Cambiaso #Bremer ? Bentancur Kulusevski Morata Dy… - ZonaBianconeri : RT @salvalapezza: Se mi garantissero che Kean non è quello dell'anno scorso ma lo stesso della prima esperienza a Torino, avremmo risolto i… - ZonaBianconeri : RT @Fiorentinanews: Vlahovic: 'Tra Firenze e Torino ho capito che abbiamo una grande fortuna a vivere e giocare in Italia. Avevo tante offe… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @tuttosport: '#Vlahovic: '#DiMaria, dimmi dove me la passi'' - @juventusfc #JuventusFC #Juventus #Juve htt… -