Istanbul, apre centro per il coordinamento di corridoi del grano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha aperto a Istanbul il centro di coordinamento sui corridoi sicuri nel Mar Nero per l'esportazione di grano dall'Ucraina. In corso una riunione a cui partecipano quattro rappresentanti della Russia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha aperto aildisuisicuri nel Mar Nero per l'esportazione didall'Ucraina. In corso una riunione a cui partecipano quattro rappresentanti della Russia, ...

Agenzia_Ansa : I porti ucraini tornano a lavorare. Lo afferma la Marina ucraina nel giorno in cui a Istanbul apre il centro per il… - Agenzia_Ansa : Ha aperto a Istanbul il centro di coordinamento sui corridoi sicuri nel Mar Nero per l'esportazione di grano dall'U… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Apre a #Istanbul centro per coordinamento corridoi #grano. ?? #Usa approvano cura milit… - stefaniaespos19 : RT @Agenzia_Ansa: I porti ucraini tornano a lavorare. Lo afferma la Marina ucraina nel giorno in cui a Istanbul apre il centro per il coord… - InsdataInter : RT @sole24ore: #Ucraina ultime notizie. Apre a #Istanbul centro per coordinamento corridoi grano. Segui gli aggiornamenti in diretta https:… -