Incendi in Toscana: Giani firma lo stato di calamità regionale. Da Massarosa a Lastra a Signa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giani: "Sarà Artea, molto probabilmente, a procedere e a fissare i bandi e a raccogliere questi bandi Però noi gli Incendi di Massarosa e Camaiore, di Vecchiano, di Cinigiano, di Certaldo, San Gimignano, di Firenze e Lastra a Signa, li mettiamo sotto un provvedimento unico di stato di calamità" L'articolo proviene da Firenze Post.

