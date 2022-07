Il deputato Morassut sviene in Aula durante la discussione sul dl semplificazioni | VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di tensione alla Camera durante le accese discussioni sul dl semplificazioni. Nel bel mezzo della seduta parlamentare, il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut si è sentito male. Un malore, poi lo svenimento. Immediatamente il Presidente di turno a Montecitorio, Andrea Mandelli (Forza Italia), ha sospeso i lavori per consentire al personale medico di intervenire e soccorrerlo. Morassut sviene in Aula alla Camera, seduta sospesa Per il momento, dalla Camera dei deputati non sono arrivate altre indicazioni sullo stato di salute di Roberto Morassut. Sta di fatto che la seduta, sospesa alle 14.12, è ripresa dieci minuti dopo. E questo malore è avvenuto durante le accessissime fasi di confronto e scontro tra i vari ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di tensione alla Camerale accese discussioni sul dl. Nel bel mezzo della seduta parlamentare, ildel Partito Democratico Robertosi è sentito male. Un malore, poi lo svenimento. Immediatamente il Presidente di turno a Montecitorio, Andrea Mandelli (Forza Italia), ha sospeso i lavori per consentire al personale medico di intervenire e soccorrerlo.inalla Camera, seduta sospesa Per il momento, dalla Camera dei deputati non sono arrivate altre indicazioni sullo stato di salute di Roberto. Sta di fatto che la seduta, sospesa alle 14.12, è ripresa dieci minuti dopo. E questo malore è avvenutole accessissime fasi di confronto e scontro tra i vari ...

neXtquotidiano : Il deputato #Morassut sviene in Aula durante la discussione sul #dlsemplificazioni - direpuntoit : Il deputato del Pd Roberto Morassut è svenuto durante una discussione piuttosto accesa del decreto semplificazioni. - Gazzettino : Roberto Morassut, malore del deputato del Pd: si sente male durante seduta alla Camera (che viene sospesa) - PalermoToday : Deputato del Pd ha un malore e sviene in Aula - Open_gol : «Speriamo sia una cosa temporanea e non grave», ha detto il vicepresidente della Camera, Mandelli, alla ripresa dei… -