Ied - La tesi in Transportation Design è in collaborazione con Hyundai (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Istituto Europeo di Design di Torino (IED) ha stretto una collaborazione con il Centro stile europeo della Hyundai per lo sviluppo dei progetti di tesi dei diplomati dell'anno 2021-2022 in Transportation Design. Agli studenti è stato chiesto di sviluppare una sportiva da 4,4 metri alimentata a idrogeno che potesse unire sostenibilità e piacere di guida rielaborando i concetti del Dna del marchio. Il Centro stile della Casa coreana, rappresentato da Thomas Burkle, Eduardo Ramirez, Nicola Danza e Davide Varenna è stato quindi un partner fondamentale per aiutare i 43 laureandi a trasferire nei loro lavori gli stilemi del "Progress for Humanity" che contraddistingue i prodotti di oggi. Tre concept in pole. Sono stati realizzati 11 progetti completi: dall'analisi di mercato ai bozzetti, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Istituto Europeo didi Torino (IED) ha stretto unacon il Centro stile europeo dellaper lo sviluppo dei progetti didei diplomati dell'anno 2021-2022 in. Agli studenti è stato chiesto di sviluppare una sportiva da 4,4 metri alimentata a idrogeno che potesse unire sostenibilità e piacere di guida rielaborando i concetti del Dna del marchio. Il Centro stile della Casa coreana, rappresentato da Thomas Burkle, Eduardo Ramirez, Nicola Danza e Davide Varenna è stato quindi un partner fondamentale per aiutare i 43 laureandi a trasferire nei loro lavori gli stilemi del "Progress for Humanity" che contraddistingue i prodotti di oggi. Tre concept in pole. Sono stati realizzati 11 progetti completi: dall'analisi di mercato ai bozzetti, ...

lautomobile_ACI : Sviluppo di veicoli sportivi alimentati da un powertrain a idrogeno: questo il concept di tesi dei diplomati in Tra… - Roby_Passarelli : Le prossime Hyundai saranno così (parola dei nuovi talenti) - Ansa_Piemonte : Auto: concept car studenti Ied con Centro Stile Hunday. Veicoli sportivi con motore a idrogeno per progetti tesi… - Ansa_Piemonte : Auto: concept car studenti Ied con Centro Stile Hunday. Veicoli sportivi con motore a idrogeno per progetti tesi… -