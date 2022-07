I sindacati sono soddisfatti dell' incontro con Draghi Peccato che il governo sia a fine corsa

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Anche se politicamente conclusa, l’esperienza di Mariocome premier non è ancora finita. Si devono portare avanti gli affari correnti, per permettere al paese di proseguire nel percorso di riforme e crescita in vista del nuovo esecutivo che nascerà dopo il 25 settembre. Tra i compiti rimasti a, oggi c’è stato quello di incontrare ie parti sociali. C'erano diversi temi in discussione in vista del decreto aiuti bis, che dovrebbe quindi arrivare in Consiglio dei ministri la settimana prossima. “Confermo la volontà deldi non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”, ha dettodopo aver incontrato i segretari di Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi insieme ai ministri Franco, Giorgetti, Patuanelli, Orlando e Brunetta e il sottosegretario Garofoli. ...