ho Mobile sfiora i 3 milioni di clienti e festeggia regalandovi 5 euro

MondoMobileWeb.it

...si concretizza in un livello di soddisfazione complessiva della clientela italiana di Digi cheil 90% (87,9% per la precisione)e quasi altrettanti che raccomandano DIGI come operatore. ......7 milioni ed hanno generato vendite per un volume complessivo chei 300 miliardi di dollari. ... con strumenti di analisi e di gestione del magazzino, applicazione, strumenti di marketing ... CoopVoce, l’operatore virtuale di telefonia mobile di Coop Italia, sfiora i 2 milioni di clienti A scattare l’istantanea sullo stato di salute delle esportazioni dei distretti è il monitor di Intesa Sanpaolo che certifica, per il Nordest, un valore complessivo di 9,9 miliardi e una crescita tende ...In 12 mesi la Capitale ha perso altri 95 ettari di suolo. Di seguito tutti i numeri contenuti nel dossier Con una media di 19 ettari al giorno, il valore più alto negli ultimi dieci anni e una velocit ...