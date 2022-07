Grandi dimissioni e l’inesistente “grande ripensamento”: lo hanno fatto di nuovo (Di mercoledì 27 luglio 2022) A catturare la nostra attenzione qualche giorno fa fu un articolo del fatto Quotidiano che titolava in questo modo: “Dopo le Grandi dimissioni arriva il grande ripensamento“. Ne abbiamo ampiamente discusso in questo articolo (dove abbiamo anche brevemente sintetizzato cosa è il fenomeno delle Grandi dimissioni numeri alla mano) che è stato ripreso pedissequamente anche da Senza Filtro. Facciamo una breve sintesi di quanto accaduto: sulla base di un limitato campione di utenti di un sito di recruiting inglese, tale Joblist, la stessa piattaforma informava che 1 utente dimissionario su 4 durante la finestra delle Grandi dimissioni si sarebbe pentito della scelta di abbandonare il lavoro. Sarebbe bastato un esercizio di mera ed ... Leggi su fmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) A catturare la nostra attenzione qualche giorno fa fu un articolo delQuotidiano che titolava in questo modo: “Dopo learriva il“. Ne abbiamo ampiamente discusso in questo articolo (dove abbiamo anche brevemente sintetizzato cosa è il fenomeno dellenumeri alla mano) che è stato ripreso pedissequamente anche da Senza Filtro. Facciamo una breve sintesi di quanto accaduto: sulla base di un limitato campione di utenti di un sito di recruiting inglese, tale Joblist, la stessa piattaforma informava che 1 utente dimissionario su 4 durante la finestra dellesi sarebbe pentito della scelta di abbandonare il lavoro. Sarebbe bastato un esercizio di mera ed ...

