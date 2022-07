Golf: Superlega araba annuncia programma e calendario del 2023 (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Superlega araba ha annunciato il calendario del 2023. Si giocheranno venticinque tornei, che “porteranno valore, innovazione e nuovo pubblico”. Da una parte la LIV Golf League. Questa vanterà quarantotto giocatori e dodici franchigie (ognuna formata da quattro Golfisti). Si affronteranno in quattordici eventi per un totale di 405 milioni di dollari complessivi di montepremi. Dall’altra le International Series, che vedrà tanti big sfidarsi in gare organizzate in combinata anche con l’Asian Tour. Tale programma non andrà ad intralciare i Major e gli altri appuntamenti storici, come ribadito dalla LIV Golf. Questa linea non sembra collimare con quella adottata da PGA Tour e DP World Tour. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lahato ildel. Si giocheranno venticinque tornei, che “porteranno valore, innovazione e nuovo pubblico”. Da una parte la LIVLeague. Questa vanterà quarantotto giocatori e dodici franchigie (ognuna formata da quattroisti). Si affronteranno in quattordici eventi per un totale di 405 milioni di dollari complessivi di montepremi. Dall’altra le International Series, che vedrà tanti big sfidarsi in gare organizzate in combinata anche con l’Asian Tour. Talenon andrà ad intralciare i Major e gli altri appuntamenti storici, come ribadito dalla LIV. Questa linea non sembra collimare con quella adottata da PGA Tour e DP World Tour. SportFace.

sportface2016 : #Golf | #Superlega araba annuncia programma e calendario del 2023 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf: PGA Tour, playoff a rischio per dieci volti della Superlega - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: PGA Tour, playoff a rischio per dieci volti della Superlega - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: PGA Tour, playoff a rischio per dieci volti della Superlega - napolimagazine : Golf: PGA Tour, playoff a rischio per dieci volti della Superlega -