Gazzetta: Pogba, la Juve tenta di evitare l’intervento al ginocchio, si pensa ad un nuovo consulto (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport scrive che la Juventus vorrebbe evitare l’intervento al ginocchio per Pogba, un’operazione che sarebbe sì risolutiva ma che ovviamente imporrebbe tempi di recupero più lunghi. L’idea che si fa strada nelle ultime ore è quella di un nuovo consulto prima della decisione. “A caldo l’idea della Juventus era quella di ricorrere subito all’intervento, già negli Stati Uniti, per cercare di accelerare il rientro in campo. Ora però sta prevalendo un’altra linea, ovvero quella di farlo rientrare in Europa per sottoporlo a un nuovo e approfondito consulto prima di decidere la strada da intraprendere. Viste le condizioni di Pogba ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ladello Sport scrive che lantus vorrebbealper, un’operazione che sarebbe sì risolutiva ma che ovviamente imporrebbe tempi di recupero più lunghi. L’idea che si fa strada nelle ultime ore è quella di unprima della decisione. “A caldo l’idea dellantus era quella di ricorrere subito al, già negli Stati Uniti, per cercare di accelerare il rientro in campo. Ora però sta prevalendo un’altra linea, ovvero quella di farlo rientrare in Europa per sottoporlo a une approfonditoprima di decidere la strada da intraprendere. Viste le condizioni di...

Gazzetta_it : Pogba in ripresa, piscina e lavoro in albergo. Poi è show con i tifosi: “Sto bene” #Juventus - GiovaAlbanese : #Pogba ha svolto differenziato, tra palestra e piscina. Non si è allenato con i compagni, ma solo per precauzione.… - Gazzetta_it : La Juve a Los Angeles: si ferma Pogba, per il momento non c’è allarme - napolista : Gazzetta: #Pogba, la #Juve tenta di evitare l’intervento al ginocchio, si pensa ad un nuovo consulto Sarà difficil… - GiuseppeA_7 : RT @FabDellaValle: #Pogba ha lasciato il ritiro negli #Usa e sta tornando in #Italia @Gazzetta_it -