Fed alza tassi di altri 0,75 punti. Powell: risoluti su inflazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Federal Reserve ha operato un nuovo maxi aumento dei tassi di interesse, da 0,75 punti, con cui i fed funds salgono ad una forchetta del 2,25-2,50%, e ha ribadito la sua forte determinazione a riportare l`inflazione sotto controllo. "Senza stabilità dei prezzi nell`economia non funziona nulla", detto chiaro e tondo il presidente Jay Powell, nella conferenza stampa al termine del Fomc, il direttorio che stabilisce la politica monetaria sul dollaro. Ma al tempo stesso la Fed ha rilevato i primi segnali di rallentamento dell`economia, in particolare sulle spese per consumi delle famiglie e sulla produzione, in parte a riflesso della sua stessa stretta monetaria. Powell ha osservato che alcuni indicatori settoriali suggeriscono anche un possibile rallentamento sulla creazione di nuovi posti di lavoro, ...

