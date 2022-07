GQ Italia

... laboratorio di pensiero sistemico sulle sfide attuali (Muse - aule didattiche)Impact. Un ... dall'animale ai sistemi economici (Palazzo della Provincia) Commercio mondiale, catene di ...... ai temi dell'e della sostenibilità. Sky net zero carbon entro il 2030 leggi anche Earth ... il richiamo ; la coinvolgente animazione sulla vita marina- Un'avventura in fondo al mare , ... Ecologia Deep: usare la tecnologia per prendersi cura dell'ambiente Un progetto che restituisce alla questione ambientale la complessità che merita, perché semplificare non serve a niente ...Il nuovo impianto andrà a riqualificare via Popilia vicino al parco Nicolas Green completando quel processo avviato con la realizzazione di viale Giacomo Mancini ...