Donna uccisa a Catania | fermato il figlio 15enne

Agenzia_Ansa : Donna uccisa a Catania, fermato il figlio minorenne. Valentina Giunta, 32 anni, sarebbe stata uccisa dal figlio 15e… - repubblica : Catania, donna di 32 anni uccisa in casa a coltellate. Sospettato un minorenne - Corriere : Donna 32enne uccisa a coltellate a Catania: sospettato un minorenne - News24_it : Donna uccisa a Catania, fermato figlio minorenne - Ultima Ora - Agenzia ANSA - AnsaSicilia : Donna uccisa a Catania, fermato figlio minorenne. Rapporti in famiglia tesi da tempo,forse omicidio a culmine lite… -

Valentina Giunta in alcune foto tratte da Facebook, 27 luglio 2022 - Scorre il dolore sui social per la morte di Valentina Giunta , ladi 32 anni. Il corpo è stato ritrovato nella tarda serata di due giorni fa nella sua abitazione, Valentina era in fin di vita, ferita mortalmente da una serie di coltellate. È ...... la 32ennecon colpi di arma da taglio nella sua abitazione, la polizia ha fermato il figlio 15enne della. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura per i minorenni ed ...