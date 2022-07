Dalla Spagna: Napoli candidata per acquistare Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una clamorosa indiscrezione giunge Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo, secondo AS, sarebbe conteso non solo dal Chelsea, dal Bayern Monaco e dall’Atletico Madrid, che si sono in verità già sfilate con dichiarazioni pubbliche, ma anche dal Napoli. L’autorevole quotidiano madrileno annovera dunque anche il club partenopeo tra quelli che potrebbero essere interessati a prelevare CR7 dal Manchester United, spiegando come De Laurentiis abbia un ottimo rapporto con Jorge Mendes e di come sarebbe pronto a rendere il portoghese la nuova icona degli azzurri, anche se al momento sembra soltanto fantamercato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una clamorosa indiscrezione giunge, secondo AS, sarebbe conteso non solo dal Chelsea, dal Bayern Monaco e dall’Atletico Madrid, che si sono in verità già sfilate con dichiarazioni pubbliche, ma anche dal. L’autorevole quotidiano madrileno annovera dunque anche il club partenopeo tra quelli che potrebbero essere interessati a prelevare CR7 dal Manchester United, spiegando come De Laurentiis abbia un ottimo rapporto con Jorge Mendes e di come sarebbe pronto a rendere il portoghese la nuova icona degli azzurri, anche se al momento sembra soltanto fantamercato. SportFace.

cmdotcom : Dalla Spagna: #Neymar indagato per frode, rischia due anni di carcere - Raffaele_NA : RT @LeBombeDiVlad: ?? DALLA SPAGNA - #Napoli, #DeLaurentiis vuole #CristianoRonaldo ?? Contatti in corso con il giocatore ?? Il portoghese v… - annamariasastre : RT @ANPI_Scuola: #Spagna — 85 anni fa, il #26luglio 1937, moriva Gerda Taro. Fu la prima fotogiornalista di guerra e la prima a trovare la… - Yuro_23 : RT @sportface2016: AS lancia l'indiscrezione: '#Napoli candidata per acquistare Cristiano #Ronaldo' - sportface2016 : AS lancia l'indiscrezione: '#Napoli candidata per acquistare Cristiano #Ronaldo' -