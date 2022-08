Cybersecurity: quanto costa un dato e perché a pagare sono anche gli utenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Ogni singolo dato rubato in Italia costa alle imprese, in media, 143 euro. A livello globale si sale a 164 dollari. L'industria farmaceutica è quella che ci rimette di più: ogni dato rubato è costato 182 euro. Seguono il settore tecnologico (174 euro) e i servizi finanziari (173 euro). Considerando l'intensità e la frequenza degli attacchi, il conto lievita: secondo il report Cost of a Data Breach di Ibm, in Italia il danno medio è di 3,4 milioni di euro, il 13% in più rispetto al 2020. A livello globale, arriva a 4,35 milioni di dollari, il livello più alto degli ultimi cinque anni. E visto che non si parla di spiccioli, a rimetterci sono anche i consumatori, sui quali le aziende scaricano in parte i costi degli attacchi. perché ci rimettono gli ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Ogni singolorubato in Italiaalle imprese, in media, 143 euro. A livello globale si sale a 164 dollari. L'industria farmaceutica è quella che ci rimette di più: ognirubato èto 182 euro. Seguono il settore tecnologico (174 euro) e i servizi finanziari (173 euro). Considerando l'intensità e la frequenza degli attacchi, il conto lievita: secondo il report Cost of a Data Breach di Ibm, in Italia il danno medio è di 3,4 milioni di euro, il 13% in più rispetto al 2020. A livello globale, arriva a 4,35 milioni di dollari, il livello più alto degli ultimi cinque anni. E visto che non si parla di spiccioli, a rimettercii consumatori, sui quali le aziende scaricano in parte i costi degli attacchi.ci rimettono gli ...

