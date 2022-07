Covid Lazio | bollettino 27 luglio | 4 924 casi e 13 morti ' Isolamenti | rivedere le regole'

Giorgiolaporta : Questa signora poteva essere salvata da un #infarto e invece in quanto positiva al #covid, con la superficialità tu… - AnnickQuemper : RT @SaluteLazio: #COVID: @AlessioDAmato_ “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 30.084 TAMPONI, SI REGISTRANO 4.924 NUOVI CASI POSITIVI (-1.968),… - misiagentiles : RT @CorriereCitta: Covid nel Lazio: oggi 4924 nuovi positivi e 13 morti: i dati dalle Asl - rep_roma : Covid, nel Lazio 4.924 nuovi casi, Tredici i decessi - gengst71 : @Guido_DAngelis Ma i romanisti sono tutti più ricchi? Ma non eravamo noi i nobili e loro il popolo?basta con le scu… -

Bollettinooggi: 63.837 positivi e 207 morti. I dati del 27 luglio Roma, 27 luglio 2022 " È in linea con l'andamento nazionale la curva dei contagi del, dove anche oggi si continua a registrare la ...Autorizzata per gli over 60 e i soggetti fragili Autorizzata per gli over 60 e i soggetti fragili, la quarta dose del vaccino anti- 19 nelpuò essere effettuata presso gli hub vaccinali, ...anche se si registra un nuovo aumento del tasso di positività. Oggi sono 63.837 i nuovi casi Covid, contro i 88.221 di ieri ma soprattutto gli 86.067 di mercoledi’ scorso. I tamponi effettuati sono 31 ..."Con il richiamo del vaccino il rischio di ammalarsi gravemente se si contrae il Covid è molto, molto basso". Lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca dopo essere guarito dal virus invitando gl ...