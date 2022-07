Cellino, sequestro da 59 milioni. Ora preoccupa il Brescia (Di mercoledì 27 luglio 2022) La situazione mette in allarme il club di serie B Guai grossi per Massmo Cellino, patron del Brescia Calcio a cui sono stati sequestrati, per ordine della Procura, 59 milioni di euro. Una cifra pari a 55 milioni più la villa di Padenghe sul Garda. Risultato del patrimonio di Eleonora Immobiliare, società che controlla la controllante del Brescia Calcio e che a sua volta fa parte di un trust inglese. A carico di queste indagini per frode fiscale. Indagini che vanno avanti da febbraio dello scorso anno quando la Procura aveva aveva anche chiesto l’arresto, poi respinto. Era stata però proposta dalla Cassazione il sequestro dei beni, confermato anche da una nuova indagine condotta dal Tribunale del Riesame. Brescia, le parole di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) La situazione mette in allarme il club di serie B Guai grossi per Massmo, patron delCalcio a cui sono stati sequestrati, per ordine della Procura, 59di euro. Una cifra pari a 55più la villa di Padenghe sul Garda. Risultato del patrimonio di Eleonora Immobiliare, società che controlla la controllante delCalcio e che a sua volta fa parte di un trust inglese. A carico di queste indagini per frode fiscale. Indagini che vanno avanti da febbraio dello scorso anno quando la Procura aveva aveva anche chiesto l’arresto, poi respinto. Era stata però proposta dalla Cassazione ildei beni, confermato anche da una nuova indagine condotta dal Tribunale del Riesame., le parole di ...

