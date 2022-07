Affaritaliani : Cardioaspirina contro infarti e ictus? Più danni che benefici in 1 caso su 3 -

la Repubblica

Coloro che sono in terapia con antiaggreganti piastrinici (per esempio), dopo aver consultato il medico curante, possono sospenderne l'assunzione per alcuni giorni prima del ...Il 24,2% della popolazione adulta fumail 22% pre - pandemia. Philip Morris non si ... OtiTopic sta sviluppando un trattamento inalabile di acido acetilsalicilico, una specie di, ... Dalla cocaina all’aspirina: in mostra un secolo di manifesti pubblicitari sui rimedi contro il dolore Bologna, 19 luglio 2022 - Alla carenza di medici si sta ovviando caricando gli attuali di un numero maggiore di pazienti. E' stato chiesto ai medici di famiglia il parere su questa scelta In generale ...Coloro che sono in terapia con antiaggreganti piastrinici (per esempio cardioaspirina), dopo aver consultato il medico curante, possono sospenderne l’assunzione per alcuni giorni prima del trattamento ...