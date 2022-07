Boxe, Tyson Fury sfida la Montagna del Trono di Spade: a novembre possibile esibizione (Di mercoledì 27 luglio 2022) No, non è uno scherzo. Nemmeno un fantasioso duello ideato da un fan di una delle saghe più amate. Tyson Fury, detentore della cintura WBC dei pesi massimi, può sfidare Hafthor ‘Thor’ Bjornsson, noto al grande pubblico televisivo per aver interpretato la ‘Montagna’, uno dei personaggi più brutali di ‘Game of Thrones’. Lo ha rivelato lo stesso Fury in un’intervista al Telegraph: “Sarebbe fantastico salire sul ring, diciamo, davanti a 70.000 persone, e mostrargli cos’è la Boxe“, spiega Fury che rivela la trattativa in corso: “Stiamo parlando col suo team, ci interessa, può essere divertente”. L’esibizione potrebbe avere luogo a novembre in uno stadio londinese. Aspettando il super match tra Oleksandr Usyk ed Anthony Joshua, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) No, non è uno scherzo. Nemmeno un fantasioso duello ideato da un fan di una delle saghe più amate., detentore della cintura WBC dei pesi massimi, puòre Hafthor ‘Thor’ Bjornsson, noto al grande pubblico televisivo per aver interpretato la ‘’, uno dei personaggi più brutali di ‘Game of Thrones’. Lo ha rivelato lo stessoin un’intervista al Telegraph: “Sarebbe fantastico salire sul ring, diciamo, davanti a 70.000 persone, e mostrargli cos’è la“, spiegache rivela la trattativa in corso: “Stiamo parlando col suo team, ci interessa, può essere divertente”. L’potrebbe avere luogo ain uno stadio londinese. Aspettando il super match tra Oleksandr Usyk ed Anthony Joshua, ...

