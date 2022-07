Barbara D'Urso, cambiamenti per il rientro in tv: cosa vuole Mediaset? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Barbara D'Urso, cambiamenti per il rientro in tv: Mediaset le ha fatto una richiesta precisa. Barbara D’Urso, cambiamenti per il rientro in tv: cosa vuole Mediaset? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)D'per ilin tv:le ha fatto una richiesta precisa.D’per ilin tv:? su Donne Magazine.

361_magazine : Pomeriggio 5, trasmissione condotta da Barbara D'Urso, potrebbe tornare in tv prima del 5 settembre - zazoomblog : “L’hanno chiamata per dirglielo”. Barbara D’Urso rientra dalle ferie: la telefonata da Mediaset - #“L’hanno… - zazoomblog : Quando torna in tv Barbara d’Urso? Pomeriggio Cinque cosa succede a Cologno - #Quando #torna #Barbara #d’Urso? - infoitcultura : Novità inattese per Barbara D’Urso: tutte le indiscrezioni - cristia_urbano : RT @Mattiabuonocore: BOOM! I talk di Rete4 anticipano. Barbara D'Urso verso il rientro ad agosto -