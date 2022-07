CalcioNews24 : #Lammers in uscita ci pensano #Salernitana e #Cremonese ?? - ferlito_fabio : @frantini1991 Lammers è l Atalanta che vuole vendercelo non noi che l abbiamo chiesto. Piaceva a Castori l anno sco… - tcm24com : Atalanta, Lammers offerto a due club di Serie A #Lammers #Atalanta #Cremonese #Salernitana - Sal_FuoriSede : ???? #Lammers, attaccante classe 97', attualmente fuori dai piani dell'#Atalanta, è stato offerto alla #Salernitana e… - EffeSimoncini : Nel video di ieri, tantissimi commenti che chiedono di #Lammers e ipotizzano un suo ruolo nell' #Atalanta della pro… -

Calcio News 24

L'amore tra l'non sembra voler sbocciare, anzi nelle idee della Dea ci sarebbe un nuovo prestito all'orizzonte L'amore tra l'non sembra voler sbocciare, anzi nelle idee della ...Nelle ultime ore il nome di Samè quello che ha preso maggiore quotazione. L'attaccante olandese è rientrato dall'dopo il prestito all'Eintracht e rappresenta un ritorno di fiamma ... Atalanta Lammers, l’olandese in uscita: ci pensano Salernitana e Cremonese We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il centravanti olandese Sam Lammers torna nel mirino della Salernitana: il giocatore dell’Atalanta è il "piano C" del ds Morgan ...