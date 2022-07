Ardea | firmata l’ordinanza sulla prevenzione degli incendi | ecco le nuove regole e i divieti

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel pomeriggio di ieri, 26 luglio 2022, il Sindaco di, Maurizio Cremonini, ha firmatovolta alla, che resterà in vigore fino al 30 settembre 2022, data in cui cesserà lo stato di grave pericolosità deliberato dalla Regione Lazio. Ordinanzaadprevede che su tutto il territorio comunale, nel periodo di massima pericolosità per gli, sia vietata l’accensione di fuochi per bruciare i residui di vegetazione; inoltre, sono state vietate anche l’attività pirotecnica e l’accensione di fuochi d’artificio, oltre che il lancio di razzi o mongolfiere di carta (le cosiddette lanterne volanti) ...

