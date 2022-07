Adli man of the match, volano Leao e Theo. Bennacer in rodaggio. Promossi e rimandati di Wolfsberger-Milan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un Milan decisamente trasformato rispetto a quello protagonista di un pessimo primo tempo contro gli ungheresi dello ZTE si impone con un netto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Undecisamente trasformato rispetto a quello protagonista di un pessimo primo tempo contro gli ungheresi dello ZTE si impone con un netto...

cmdotcom : #Adli man of the match, volano #Leao e #TheoHernandez. #Bennacer in rodaggio. Promossi e rimandati di… - LucaMar77578228 : @Augusto28289667 @auro_milan Pff Adli è il nuovo iron man - man_franc92 : @Lorenzo_lollo11 Sempre stato d'accordo con te su Adli, è un ragazzo che può dare tanto a questa squadra. Tra l'alt… -