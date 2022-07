Traffico Roma del 26-07-2022 ore 09 | 30

(Di martedì 26 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione permangono difficoltà sulla tangenziale l’incendio di un veicolo provoca coda in direzione di San Giovanni a partire dalla Salaria Sino all’uscita Lorenzo Verano l’incendio stato domato Tuttavia si transita su carreggiata ridotta in attesa della rimozione del veicolo ripercussioni sul tratto Urbano dellaL’Aquila Dov’è ilrisulta con te o con le code registrati a partire dal raccordo fino all’immissione per la tangenziale est e di nuovo in tangenziale incidente code tra la Salaria all’uscita di Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico problemi La Cassia bis sveglia Mentana Dopo un incidente provoca code tra Formello e Castel de’ ceveri in direzionepassiamo ora sul raccordo anulare perintenso e ancora una mente in carreggiata ...

Martedì mattina di passione in tangenziale est a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate dal cofano motore di un'auto in transito in direzione San Giovanni. All'altezza del Verano, poco dopo le ...Un'auto in fiamme sulla tangenziale est ha mandato letteralmente in tilt la circolazione da stamattina. Il rogo, scoppiato per cause in fase di accertamento poco prima delle 7.00, ha avvolto il veicol ...