“Tassa” di 3mila euro per mogli dei carcerati | 6 fermi a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Da oggi in poi qua comandiamo noi” e per stare tranquillo, un noto panettiere titolare di vari negozi trae provincia, è stato costretto a consegnare, a fine mese,“quale(mensile, ndr)” sui suoi guadagni “per contribuire alle ‘mesate’ (stipendi, ndr) per ledei”. E’ uno degli episodi estorsivi documentati tra i quartieri Miano, Chiaiano, Piscinola e Marianella didai carabinieri della Compagnia Vomero che ieri hanno notificato sei provvedimenti di fermo emessi dalla DDA nei confronti di altrettanti presunti “emissari” di un gruppo malavitoso ritenuto dagli inquirenti “una sotto articolazione del clan Lo Russo”. Non solo: dopo tre mesi gli “emissari” si sono rifatti vivi per aumentare la loro ...