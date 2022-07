Stasera in tv, Il traditore su Rai Movie: Pierfrancesco Favino ingrassato di 9 kg. Il motivo (Di martedì 26 luglio 2022) Pierfrancesco Favino è uno degli attori più amati dal pubblico italiano che con la sua bravura e il suo talento ha conquistato milioni di fan che lo seguono in ogni situazione. Di origine romana, non ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022)è uno degli attori più amati dal pubblico italiano che con la sua bravura e il suo talento ha conquistato milioni di fan che lo seguono in ogni situazione. Di origine romana, non ...

UmbriaVivo : Stasera 26 luglio il film di Marco Bellocchio “Il traditore” - paola_cerasa : @corradoformigli ha iniziato la campagna elettorale stasera alla 7 ,perché nn parla di Conte il traditore? - Felicia02026519 : @luigidimaio Hahahaha, torna a casa lurido traditore, questo ricorderemo di te in futuro e non la pagina nera che c… - 1ltAldo : @LaSignoraLupo Non posso neanche riferire cosa ho ribadito stasera a cena con i miei a riguardo del traditore conte… - Achinucco : La soddisfazione più grande stasera dopo la solenne sberla presa da Draghi e da tutti quelli che lo volevano ancora… -