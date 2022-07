Sky, incontro in corso con il Bruges per De Ketelaere (Di martedì 26 luglio 2022) E’ in corso l’incontro tra Maldini, Massara e i dirigenti del Bruges a Lugano. Obiettivo? Sbloccare in maniera definitiva l’affare De Ketelaere. Al momento tra domanda e offerta ballerebbero circa 5 milioni. Il Bruges si fa forza dell’offerta del Leeds di circa 37 milioni di euro, mentre il Milan al momento sarebbe arrivato sui 32 milioni bonus compresi. I rossoneri dal canto loro hanno già da tempo il si del giocatore. Arriverà la fumata bianca? Anche per sbloccare il primo obiettivo di mercato rossonero e poter permettere a Pioli di avere nell’immediato il ragazzo per la preparazione estiva al campionato. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 26 luglio 2022) E’ inl’tra Maldini, Massara e i dirigenti dela Lugano. Obiettivo? Sbloccare in maniera definitiva l’affare De. Al momento tra domanda e offerta ballerebbero circa 5 milioni. Ilsi fa forza dell’offerta del Leeds di circa 37 milioni di euro, mentre il Milan al momento sarebbe arrivato sui 32 milioni bonus compresi. I rossoneri dal canto loro hanno già da tempo il si del giocatore. Arriverà la fumata bianca? Anche per sbloccare il primo obiettivo di mercato rossonero e poter permettere a Pioli di avere nell’immediato il ragazzo per la preparazione estiva al campionato. Segui ZON.IT su Google News.

