Silvestri: "M5S unica alternativa credibile a draghiani e meloniani" (Di martedì 26 luglio 2022) Il M5S? unica alternativa "credibile" dinanzi alle altre due – coalizione "draghiana" e centrodestra a trazione meloniana – che sembrano solo "cartelli elettorali che puntano a difendere poltrone ed equilibri di potere". Col risultato che per il Pd, se veramente dovesse allearsi con Calenda e compagnia, "si farebbe fatica a riconoscerlo come un partito di centrosinistra", mentre la Meloni giocherà sulle paure perché è l'unico spauracchio "che gli rimane per raccogliere qualche voto ideologico". Parola del deputato M5S e volto noto pentastellato, Francesco Silvestri. "Sarà un autunno duro e questo le persone lo sanno – aggiunge il parlamentare – Immagino quindi che i cittadini presteranno molta attenzione alla sostanza delle proposte e alla credibilità dei personaggi che le indicheranno". Da una parte la destra a ...

