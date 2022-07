Salvini: «Chi prende un voto in più sceglie». Letta: «Ci sono alleanze che siamo costretti a fare, se necessario mi assumo ruolo front runner» (Di martedì 26 luglio 2022) La campagna elettorale è già nel vivo. Nel centrodestra e nel centrosinistra a tenere banco è il tema del candidato premier. Se il leader della Lega Salvini sottolinea che «chi prende un voto in più sceglie, vince e governa», il segretario del Pd Letta in occasione della direzione del partito avverte: «Se serve assumo ruolo front runner». Calenda (Azione): «Se Draghi indisponibile come premier mi candido io» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 26 luglio 2022) La campagna elettorale è già nel vivo. Nel centrodestra e nel centrosinistra a tenere banco è il tema del candidato premier. Se il leader della Legasottolinea che «chiunin più, vince e governa», il segretario del Pdin occasione della direzione del partito avverte: «Se serve». Calenda (Azione): «Se Draghi indisponibile come premier mi candido io»

