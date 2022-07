Roma, beccato dalla Polizia a distruggere l’auto in sosta si giustifica: “E’ la mia, non posso farlo?” (Di martedì 26 luglio 2022) E’ stato sorpreso a danneggiare un’auto in sosta sul Lungotevere Raffaello Sanzio e si è giustificato con gli agenti di Polizia sostenendo che la vettura fosse la sua. Ma chiaramente non era vero. Così un uomo di 40 anni è finito in arresto ieri a Roma. Arrestato italiano per furto aggravato In particolare l’uomo, un cittadino italiano con precedenti, è stato sorpreso nella giornata di ieri intorno alle 17.30 dai Poliziotti del Commissariato Trastevere a danneggiare uno specchietto nel tentativo di asportarlo. Ma non ci è voluto molto per capire che la motivazione addotta fosse solo un maldestro tentativo per cercare di farla franca. Per il 40enne sono scattate pertanto le manette: dovrà rispondere di furto aggravato. Leggi anche: Roma, impazzisce e distrugge in sequenza le macchine parcheggiate in via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) E’ stato sorpreso a danneggiare un’auto insul Lungotevere Raffaello Sanzio e si èto con gli agenti disostenendo che la vettura fosse la sua. Ma chiaramente non era vero. Così un uomo di 40 anni è finito in arresto ieri a. Arrestato italiano per furto aggravato In particolare l’uomo, un cittadino italiano con precedenti, è stato sorpreso nella giornata di ieri intorno alle 17.30 dai Poliziotti del Commissariato Trastevere a danneggiare uno specchietto nel tentativo di asportarlo. Ma non ci è voluto molto per capire che la motivazione addotta fosse solo un maldestro tentativo per cercare di farla franca. Per il 40enne sono scattate pertanto le manette: dovrà rispondere di furto aggravato. Leggi anche:, impazzisce e distrugge in sequenza le macchine parcheggiate in via ...

