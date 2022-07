Pensioni, da minime a mille euro a Quota 41: le proposte elettorali (Di martedì 26 luglio 2022) In uno scenario in cui l’inflazione all’8%, il caro bollette e gli aumenti sui beni di prima necessità come quelli alimentari rendono sempre più critiche le condizioni di vita degli oltre 5 milioni di pensionati con reddito da pensione inferiore a mille euro al mese, nel clima da campagna elettorale il tema è prepotentemente tornato al centro degli slogan politici. “No a demagogia e facili promesse in tema di Pensioni” avverte il presidente nazionale di Anp-Cia, Alessandro Del Carlo, auspicando interventi mirati nel nuovo decreto Aiuti con l’applicazione di “un criterio di scaglioni di reddito per la concessione di bonus e un’azione sulle Pensioni minime con un significativo aumento”. Forza Italia: aumento minime a mille euro “Nel nostro programma c’è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 luglio 2022) In uno scenario in cui l’inflazione all’8%, il caro bollette e gli aumenti sui beni di prima necessità come quelli alimentari rendono sempre più critiche le condizioni di vita degli oltre 5 milioni di pensionati con reddito da pensione inferiore aal mese, nel clima da campagna elettorale il tema è prepotentemente tornato al centro degli slogan politici. “No a demagogia e facili promesse in tema di” avverte il presidente nazionale di Anp-Cia, Alessandro Del Carlo, auspicando interventi mirati nel nuovo decreto Aiuti con l’applicazione di “un criterio di scaglioni di reddito per la concessione di bonus e un’azione sullecon un significativo aumento”. Forza Italia: aumento“Nel nostro programma c’è ...

petergomezblog : Berlusconi: “Programma di Fi avveniristico”. Al 1° punto? Aumentare le pensioni minime a 1000 euro al mese. Come da… - valter88285036 : @teovit @berlusconi Nel 2002 aveva portato le pensioni minime a 1 milione. Informati - francescagraz1 : Iniziata la c.elettorale, al centro le pensioni. Berlusconi ha lanciato pensioni minime a mille€, già lanciata in p… - mariamacina : RT @BaliaLuigi: L’ultimo Governo ha dato 200€ ai bisognosi. Renzi aveva dato 80€ al mese 960€ annui, mai aboliti ma aumentati a 100. 14ma a… - MarioPonzo4 : @rappys1 @berlusconi Toglierei il reddito di cittadinanza ai giovani esempio sul da dopo i 40/45 anni a chi non tro… -