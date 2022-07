Parlando di scienza non si può usare il dubbio come pratica svincolata dalla verifica. Dialogo aperto con Giuliano Ferrara (Di martedì 26 luglio 2022) Il fondatore di questo giornale ha scritto ancora per sottolineare, e prendo le parole dal titolo del suo ultimo pezzo in tema, le “ragioni per non assecondare la religione del caldo afoso”. Io qui sono ospite, e ho avuto la fortuna di osservare come alla promessa di totale libertà nello scrivere di ogni tema a mio piacimento, siano seguiti i fatti; è questa la libertà che oggi mi prendo, dunque, nel tentare di iniziare un Dialogo che spero costruttivo per aiutare tutti i lettori a districarsi nell’apparente paradosso fra una linea editoriale volta a difendere il consenso scientifico in ogni sede, specialmente quando questo sia importante per influenzare la percezione collettiva dei fenomeni fisici e la distinzione fra impressioni e fatti, da una parte, e la preoccupazione per il fanatismo ambientalista di chi non studia prima di schierarsi, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 26 luglio 2022) Il fondatore di questo giornale ha scritto ancora per sottolineare, e prendo le parole dal titolo del suo ultimo pezzo in tema, le “ragioni per non assecondare la religione del caldo afoso”. Io qui sono ospite, e ho avuto la fortuna di osservarealla promessa di totale libertà nello scrivere di ogni tema a mio piacimento, siano seguiti i fatti; è questa la libertà che oggi mi prendo, dunque, nel tentare di iniziare unche spero costruttivo per aiutare tutti i lettori a districarsi nell’apparente paradosso fra una linea editoriale volta a difendere il consenso scientifico in ogni sede, specialmente quando questo sia importante per influenzare la percezione collettiva dei fenomeni fisici e la distinzione fra impressioni e fatti, da una parte, e la preoccupazione per il fanatismo ambientalista di chi non studia prima di schierarsi, ...

GianCrown : RT @bad_scientists: IL DUBBIO SVINCOLATO DALLA VERIFICA E' il veleno usato per rimandare sempre ai blocchi di partenza la discussione scie… - fordeborah5 : RT @bad_scientists: IL DUBBIO SVINCOLATO DALLA VERIFICA E' il veleno usato per rimandare sempre ai blocchi di partenza la discussione scie… - GerardoDAmico : RT @bad_scientists: IL DUBBIO SVINCOLATO DALLA VERIFICA E' il veleno usato per rimandare sempre ai blocchi di partenza la discussione scie… - loapbd : RT @bad_scientists: IL DUBBIO SVINCOLATO DALLA VERIFICA E' il veleno usato per rimandare sempre ai blocchi di partenza la discussione scie… - lburgazzoli : RT @bad_scientists: IL DUBBIO SVINCOLATO DALLA VERIFICA E' il veleno usato per rimandare sempre ai blocchi di partenza la discussione scie… -