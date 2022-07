L’Italia in cornice, al via da Procida il tour promosso da Corepla (Di martedì 26 luglio 2022) Il fascino artistico e storico di alcune tra le piu’ belle localita’ italiane finisce in cornice. Un riconoscimento legittimo, tributato attraverso “L’Italia in cornice”, iniziativa promossa da Corepla, il Consorzio per Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, che tocchera’ alcuni scorci naturali e suggestivi della nostra Italia. Un’insolita e colorata cornice in plastica riciclata celebrera’ il sodalizio tra sostenibilita’ e arte e viaggera’ lungo tutto lo Stivale facendo tappa in alcuni tra i piu’ rinomati comuni italiani. Si parte oggi da una vera e propria “cartolina” della Campania, la splendida e vivace isola di Procida, posta al centro del Golfo di Napoli, capitale italiana della Cultura per il 2022. Alla singolare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Il fascino artistico e storico di alcune tra le piu’ belle localita’ italiane finisce in. Un riconoscimento legittimo, tributato attraverso “in”, iniziativa promossa da, il Consorzio per Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, che tocchera’ alcuni scorci naturali e suggestivi della nostra Italia. Un’insolita e coloratain plastica riciclata celebrera’ il sodalizio tra sostenibilita’ e arte e viaggera’ lungo tutto lo Stivale facendo tappa in alcuni tra i piu’ rinomati comuni italiani. Si parte oggi da una vera e propria “cartolina” della Campania, la splendida e vivace isola di, posta al centro del Golfo di Napoli, capitale italiana della Cultura per il 2022. Alla singolare ...

