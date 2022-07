Le prestazioni degli iPhone 14 in una prima analisi, modelli Pro avanti (Di martedì 26 luglio 2022) Con la prossima uscita degli iPhone 14 prevista per il mese di settembre, si comincia a parlare pure delle prestazioni dei melafonini di punta di questo 2022. Le informazioni al riguardo non mancano e la fonte GSMArena le ha raccolte tutte in un report aggiornato e molto interessante. Naturalmente siamo nell’ambito dell’ufficiosità ma quanto riportato è del tutto verosimile. Maggiori prestazioni Gli iPhone 14 e 14 Max dovrebbero restare fermi al chip A15 degli attuali modelli Pro di iPhone 13 e ottenere la versione GPU a 5 core, in accompagnamento a 6 GB di RAM. Al contrario, gli esemplari top di gamma assoluti ossia gli iPhone 14 Pro potranno beneficiare del chip A16 di cui già conosciamo i punteggi Geekbench: 2.000 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Con la prossima uscita14 prevista per il mese di settembre, si comincia a parlare pure delledei melafonini di punta di questo 2022. Le informazioni al riguardo non mancano e la fonte GSMArena le ha raccolte tutte in un report aggiornato e molto interessante. Naturalmente siamo nell’ambito dell’ufficiosità ma quanto riportato è del tutto verosimile. MaggioriGli14 e 14 Max dovrebbero restare fermi al chip A15attualiPro di13 e ottenere la versione GPU a 5 core, in accompagnamento a 6 GB di RAM. Al contrario, gli esemplari top di gamma assoluti ossia gli14 Pro potranno beneficiare del chip A16 di cui già conosciamo i punteggi Geekbench: 2.000 ...

GuidoRoio : @aleoricchio Si per fare crescere il numero degli interventi e quindi delle prestazioni a carico del SSN - BroginiAlessio : 2013 +17'34' 2014 +21'15' 2015 +17'30' 2016 +7'11' 2017 +9'25' 2018 +14'18' 2019 +7'32' 2020 +14'08' 2021 +18'34'… - Evariste_Gal0is : @invento_nomi Dal sito dell'INPS sembrerebbe ininfluente la regione, dato che si basa tutto sul codice univoco rila… - cronachelucane : MISSIONE SALUTE CON 3,2 MILIARDI DI EURO - Gli Accordi quadro, suddivisi in lotti geografici, consentiranno di rice… - startzai : RT @inail_gov: #Inail #InailRelazione21 Orlando: '#Innovazione e #ricerca per garantire #sicurezza sul #lavoro. L'Istituto è un riferimento… -