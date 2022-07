L'attrice spagnola è una delle tante star dell'edizione 79 della Mostra del Cinema ed è la protagonista del filmdi Crialese in concorso. (Di martedì 26 luglio 2022) Svelato il programma della 79^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che si svolgerà al Lido dal 31 agosto al 10 settembre. Molti i titoli annunciati e attesi. Cinque i film italiani in concorso (da L’immensità di Emanuele Crialese con Penelope Cruz all’horror Bones and All di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, già protagonista del suo Chiamami col mio nome). Ci sono anche due serie tv che faranno parlare di sé come The Kingdom – Exodus di Lars Von Trier e Copenhagen Cowboy di Nicolad Winding Refn che vedremo su Netflix. Le grandi star non mancheranno a partire dai protagonisti del film d’apertura White Noise di Noah Baumbach, tratto dal romanzo di Don DeLillo che vede protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig. ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) Svelato il programmaa 79^Internazionale deldi Venezia che si svolgerà al Lido dal 31 agosto al 10 settembre. Molti i titoli annunciati e attesi. Cinque i film italiani in(da L’immensità di Emanuelecon Penelope Cruz all’horror Bones and All di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, giàdel suo Chiamami col mio nome). Ci sono anche due serie tv che faranno parlare di sé come The Kingdom – Exodus di Lars Von Trier e Copenhagen Cowboy di Nicolad Winding Refn che vedremo su Netflix. Le grandinon mancheranno a partire dai protagonisti del film d’apertura White Noise di Noah Baumbach, tratto dal romanzo di Don DeLillo che vede protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig. ...

FChiusaroli : RT @avadesordre: #scrivoarte #scritturebrevi #AccaddeOggi nel 1962 muore 74enne la cantante e attrice spagnola #RaquelMeller Raquel Meller… - avadesordre : #scrivoarte #scritturebrevi #AccaddeOggi nel 1962 muore 74enne la cantante e attrice spagnola #RaquelMeller Raquel… - VanityFairIt : «Siamo due pazzi… pazzi d’amore», scrive la modella e attrice spagnola nell'ultimo post Instagram. In casa Bova-Mor… - ColucciaColuc9 : @Trashland22 @L_a_u_r_a____ Scusatemi chiedo,ma questo Omar e il marito dell'attrice spagnola coinvolta nello stesso progetto di K? - OrnellaAlessan5 : @ellava30 @Ele88Elfy Poi un'altra cosa prima l'agenzia spagnola la seguiva adesso non più,e poi se non sbaglio nell… -