L'Andrea Doria: il tragico naufragio del 1956 (Di martedì 26 luglio 2022) La tragedia delL'Andrea Doria è avvenuta oltre cinquanta anni fa, durante la notte del 25 luglio del 1956. L'epilogo drammatico e triste del naufragio di una nave meravigliosa della nostra Marina mercantile che, in una nebbiosa serata estiva, affonda di fronte alle coste del Massachussets, mentre sta per avvicinarsi al porto di New York al termine di una settimana di traversata partita da Genova. L'Andrea Doria: costruzione della nave Costruita nel 1951 nei cantieri Ansaldo di Sestri, a Genova. Il nome Andrea Doria è dedicato ad un ammiraglio del sedicesimo secolo, il quale difese la città contro i suoi numerosi nemici. La lussuosa nave poteva trasportare 1241 passeggeri e 575 uomini di equipaggio; presentava una lunghezza di 210 metri e una larghezza di circa ...

