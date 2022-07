Influenza e Covid, assalto in farmacia: introvabili soprattutto i farmaci per i bambini. Mamme disperate in chat (Di martedì 26 luglio 2022) 'Voi lo trovate il Nurofen?': la domanda corre da una parte all'altra di Roma, sulle chat delle Mamme alle prese con l'Influenza dei figli. E la risposta è sempre la stessa: 'No, è introvabile'. In ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022) 'Voi lo trovate il Nurofen?': la domanda corre da una parte all'altra di Roma, sulledellealle prese con l'dei figli. E la risposta è sempre la stessa: 'No, è introvabile'. In ...

infoitsalute : Influenza e Covid, assalto in farmacia: introvabili soprattutto i farmaci per i bambini - TheQues28968659 : RT @barbarab1974: Vaccinatevi contro il vaiolo delle scimmie, zoster e influenza possibilmente in unica seduta con 4 dose Covid . Soprattu… - zevunderskin : RT @JDascjauan: Mio cognato è morto come un cane a Bergamo, di #Covid di quella influenza chiamata Covid marito di mia sorella,curato con… - 8foctdr67 : RT @JDascjauan: Mio cognato è morto come un cane a Bergamo, di #Covid di quella influenza chiamata Covid marito di mia sorella,curato con… - mindofgaia : @Viioo_fo amo allora riprenditi un pochino poi mj scrivi va bene? ma hai il covid o influenza normale? -