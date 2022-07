Il giorno nero della Birmania (Di martedì 26 luglio 2022) Il 25 luglio la giunta birmana ha annunciato l’esecuzione di quattro condanne a morte per ragioni politiche, suscitando l’indignazione della comunità internazionale. Tra le persone uccise ci sono un rapper e un disegnatore. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 26 luglio 2022) Il 25 luglio la giunta birmana ha annunciato l’esecuzione di quattro condanne a morte per ragioni politiche, suscitando l’indignazionecomunità internazionale. Tra le persone uccise ci sono un rapper e un disegnatore. Leggi

