Il Chelsea torna alla carica per Dumfries | no secco dell’Inter

Leggi su intermagazine

(Di martedì 26 luglio 2022) Denzelnel mirino delDopo l’affare Lukaku si sono riaperti i dialoghi trae Inter. Questa volta al centro delle trattative tra i due club c’è Denzelche era stato chiesto dai Blues nella trattativa che avrebbe poi riportato l’attaccante belga nuovamente in nerazzurro. Ora, secondo la Gazzetta dello Sport, i londinesi hanno riabbussatoporta dei nerazzurri che però non hanno aperto. “Il nome dell’olandese era già emerso nei giorni dell’affare Lukaku, perché il tecnico Tuchel aveva indicato proprio nell’esterno destro una possibile contropartita tecnica da mettere in campo nell’affare. Poi la trattativa Lukaku ha preso un’altra piega. Ma il nome dinon è sparito dai taccuini londinesi. Ecco perché ieri i Blues hanno fatto la mossa, ...